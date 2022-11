«Pitch Perfect: Bumper in Berlin»: qui va adhérer à l’affligeante série dérivée des films «music & girls»?

Nous avons été des millions à aimer les trois « Pitch Perfect » (dont le titre français du premier était « The Hit Girls »), mais la série dérivée de ces films drôles et musicaux, qui a été lancée sur le service de streaming américain Peacock, c’est une toute autre affaire. Souvenez-vous : l’un des principaux personnages masculins des deux premiers films était Bumper Allen, le leader super narcissique du groupe « The Treblemakers », qui était ensuite passé chez les « Tone Hangers », avait collaboré avec John Mayer et sortait avec Amy, jouée par Rebel Wilson.

Eh bien, figurez-vous que le gaillard est au centre de ce spin off pour petit écran ! Il est toujours incarné par Adam DeVine (qui a aussi eu un rôle récurrent, Andy, dans « Modern Family ») et c’est désormais en Allemagne qu’il sévit ! Vous avez bien lu… Les Américains trouvent-ils ce pays particulièrement « branché » niveau arts ? Après avoir visionné – dans la douleur, on va y revenir – les six épisodes de la première saison de ce « machin », on répond par l’affirmative. Il se fait que, quelques années après l’action des films, Bumper, qui a connu son heure de gloire, mais rame ferme et est redevenu un agent de sécurité, append une nouvelle surprenante. Son vieux remix de « 99 Luftballons » et « Take On Me » a non seulement refait surface en Allemane, mais car-ton-ne ! Et celui qui l’en informe n’est autre que Pieter Krämer, ex-leader de Das Sound Machine, qui avait donné du fil à retordre aux Bellas dans les deuxième et troisième films de « Pitch Perfect ». Les fans savent… Il est toujours incarné par l’extravagant Flula Borg, comédien, muscien et DJ allemand, star des réseaux sociaux, qui vit à Los Angeles.