La Ville de Thuin recherche des familles pour accueillir des chats en attente d’une adoption: «Si on les remet à la rue, ils ne seront pas sauvés»

Dans une démarche de créer une dynamique autour de la campagne de stérilisation des chats errants, mise en place depuis plusieurs mois, la Ville de Thuin lance un appel aux familles d’accueil. « Depuis quelques années maintenant, la Ville finance la stérilisation des chats errants, à l’aide de l’ASBL « les amis des animaux ». Ceux-ci sont signalés par des citoyens, attrapés, stérilisés, puis remis en liberté. Mais pour certains, les relâcher n’est pas la solution. Si on les remet à la rue, ils ne seront pas sauvés. C’est pour cela que nous lançons cette campagne de recherche de familles d’accueil, dont le but est de trouver un logement pour ces chats, sans devoir passer par la case SPA », explique Fabian Pacifici, échevin thudinien en charge du Bien-être animal.

L’idée au travers des familles d’accueil, et que des Thudiniens accueillent un chat chez eux, s’en occupent comme si c’était le leur, et en parlent à leur entourage, proches, amis, familles, collègues, etc. en vue d’une adoption par l’un d’eux.