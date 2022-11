La Côte est la destination favorite des touristes belges d’un jour

Les villes d’art flamandes (Bruges, Gand, Anvers, Malines et Louvain) et Bruxelles ont accueilli ensemble 30 millions de voyages d’un jour. Les 33 autres millions ont eu lieu dans les campagnes de Flandre. L’étude montre aussi que huit Belges sur dix en voyage d’un jour en Flandre viennent de la région flamande.

Au total, les Belges ont réalisé 81 millions d’excursions d’un jour entre juin 2021 et juin 2022, dont près de 18 millions à la Côte.

L’étude nous apprend également que les touristes d’un jour représentent 2,7 milliards d’euros de recettes. Un Belge en excursion dépense en moyenne 32 euros parmi lesquels une grande partie part est consacrée aux restaurants et cafés.

On retrouve en plus des touristes d’un jour, des touristes de proximité: ils réalisent une activité en dehors de leur propre commune mais à moins de 20 kilomètres. Les chercheurs ont répertorié 55 millions d’excursions de proximité. Parmi celles-ci, 33 millions ont eu lieu dans les campagnes flamandes. Les villes d’art flamandes et Bruxelles représentent près de 20 millions d’excursions de proximité. Quant à la Côte, elle en représente deux millions.

La Côte est surtout populaire chez les familles avec enfants et durant l’été. Les campagnes sont également visitées principalement en été. Par contre, les voyages dans les villes d’art et à Bruxelles s’effectuent plus souvent au printemps.

Les promenades appréciées

La Flandre orientale, le Brabant flamand et le Limbourg sont des provinces propices à la promenade. Anvers est pour sa part la ville la plus attrayante pour les musées, les expositions et les attractions. La Flandre occidentale attire surtout les touristes d’un jour grâce aux visites à la Côte.

«Nous allons maintenant approfondir les chiffres de l’étude. Le but est aussi d’actualiser ces chiffres après un certain temps et de voir s’il y a certaines tendances qui se créent», déclare Sabien Lahaye-Battheu, présidente de Westtoer.