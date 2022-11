Coupe de la Province: Le Condruzien se méfie de Malonne

Le tour préliminaire de la Coupe de la Province prévu ce samedi soir débutera déjà ce jeudi soir avec un match avancé entre le Condruzien (P1) et Malonne (P2A). « On va le jouer à fond », commence Damien Trimboli, l’entraîneur hamoisien. « Je ne compte pas faire tourner. On prend Malonne très au sérieux et faire un beau parcours en Coupe reste un gros objectif. L’an dernier, le Condruzien n’avait pas battu Malonne en P1. »

Du côté des Namurois, le discours de Nicolas Gérondal est aussi clair. « J’attends une réaction de la part de mes joueurs. Contre le Condruzien, qui n’a plus perdu depuis le 8 octobre, il faudra montrer un tout autre visage. » Chenon et Evrard seront absents côté hamoisien, Deheneffe, Lassoie, Adant et Timsonet côté malonnois.

A.A