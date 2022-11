Des chevaux de trait remplacent les machines pour cultiver les 3 hectares de terres du CPAS de Frameries (vidéo)

Le CPAS de Frameries a sollicité le savoir-faire provincial pour entretenir son potager et développer ainsi un projet novateur qui a pour but de cultiver des légumes biologiques grâce à la force équine et en limitant ainsi au maximum l’utilisation d’engins à moteur thermique. Une manière aussi de valoriser ces chevaux de race menacés d’extinction. Ceux-ci retrouvent ici pleinement leur utilité première, le travail agricole.

C’est un superbe projet que la province du Hainaut et le CPAS de Frameries mènent ensemble. Lancé en 2016, il est en label bio depuis le mois de mars de cette année.