À Cuesmes, Samuel assène à son voisin un coup de couteau à l’arrière du crâne! Ils se disputent les faveurs d’une seule et même femme…

Il y a un an, le tribunal correctionnel de Mons condamnait Samuel à une peine de 4 mois de prison pour une tentative de meurtre, requalifiée en coups et blessures. Le tribunal a retenu l’excuse de provocation. Le ministère public a fait appel, soutenant que le tribunal s’est trompé en accordant cette cause d’excuse. Une peine de deux ans est désormais réclamée par l’avocat général devant la cour d’appel, ainsi qu’une amende.

Les faits remontent au 29 juillet 2021. Durant la nuit, Théo vient chercher quelques affaires dans son kot, rue Joseph Wauters à Cuesmes. Il a besoin de ses papiers car il part travailler en France, dès le lendemain. Il croise son voisin, Samuel, qui lui porte un coup de couteau à l’arrière du crâne.