La place de la Paix, à Evere, n’était pas vraiment en paix ce mardi soir, une enquête interne ouverte pour déterminer si l’intervention policière a mis le feu aux poudres et aggravé la situation ou non!

La place de la Paix a été ce mardi soir successivement le théâtre d’une bagarre entre deux jeunes, d’une bagarre entre leurs grands frères et d’un rassemblement contre la police locale dont l’intervention à la gazeuse sur place fait à présent l’objet d’une enquête interne ! Il s’agit ici de vérifier, nous dit-on, si les intervenants ont de la sorte mis le feu aux poudres et aggravé la situation ou non !