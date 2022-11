Un nouveau Proxy Delhaize à Blaton dès ce jeudi

Les travaux de transformation sont terminés et l’ouverture d’un nouveau Proxy Delhaize est prévue ce jeudi 24 novembre. Il se situe dans l’avenue de l’Europe, juste après la sortie d’autoroute, à la limite entre les communes de Blaton et de Quevaucamps. Il sera ouvert sept jours sur sept. Il offre une surface de vente de 720 mètres carrés avec 9.500 produits en rayon. Sept collaborateurs y travailleront et quatre caisses seront à la disposition des clients.