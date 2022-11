L’entreprise légeoise NSI, société du Groupe Cegeka, poursuit son expansion et procède à l’acquisition du Groupe BuSI

La plus-value de cette acquisition est importante pour les deux entreprises ; l’une voyant une diversification de sa clientèle et un apport significatif d’expertise, l’autre intégrant un groupe informatique partageant les mêmes valeurs et synonyme de davantage d’opportunités pour son personnel.

Le Groupe BuSI est actif depuis 2002 et compte aujourd’hui 260 professionnels de l’IT, actifs au sein d’organisations du secteur public et de grandes entreprises privées, principalement en région bruxelloise.

Selon Manuel Pallage, CEO de NSI : « Cette acquisition est une preuve de plus de l’engagement de NSI de devenir un acteur majeur sur le marché informatique en Belgique. Elle nous permet de désormais compter près de 1.400 collaborateurs au total et de conforter notre présence en région bruxelloise. C’est une étape importante de plus qui est ainsi franchie. »

Pour rappel, NSI est une société informatique liégeoise ancrée dans le paysage wallon et bruxellois depuis 1993 et y est reconnue pour ses solutions et services technologiques. Avec désormais près de 1400 collaborateurs, NSI est une filiale de Cegeka (une société de services, de solutions informatiques et de conseil en Belgique depuis 1992).