«Jours de Sable»: le Parcours BD s’enrichit d’une nouvelle fresque à Neder-over-Heembeek

« Jours de Sable » est la 69e fresque du Parcours BD. Depuis 31 ans, le Parcours BD embellit les murs et les quartiers de la Ville de Bruxelles. « Après les cinq nouvelles fresques de Laeken, il était temps d’offrir à Neder-over-Heembeek sa première fresque BD », se réjouit Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la Rénovation urbaine en charge du Parcours. « Nous avons donc ouvert le bal, ici, avec une œuvre marquante de ces dernières années dans le monde du 9e art et une autrice multi-récompensée. Dans une époque où les épisodes climatiques extrêmes se multiplient, le thème porté par « Jours de Sable » résonne sans aucun doute encore plus fort. »

« Avant de commencer le dessin, je me suis rendu deux fois à Neder-Over-Heembeek pour voir l’emplacement du mur. Il était important pour moi que le dessin s’intègre à l’atmosphère du quartier. J’ai aussi soigneusement photographié les couleurs qui étaient visibles autour du mur. J’ai ensuite basé le dessin sur ma bande dessinée ‘Jours de Sable’, qui traite de l’effet de l’homme sur la nature, dans les États-Unis des années 30 », décrit Aimée de Jongh, l’autrice de la fresque. « Ce thème du climat convient très bien à ce quartier particulier, qui est un quartier vert avec de beaux parcs tout autour. Le photographe, John, est le personnage principal de ‘Days of Sand’. Il regarde en souriant à travers son objectif, vers le quartier, plein d’espoir. »

Aimée de Jongh, est née aux Pays-Bas et y a étudié, avant de poursuivre ses études à Gand et Paris. Elle est autrice et dessinatrice de BD depuis 2010. En 2018, elle collabore avec Zidrou, scénariste habitué du parcours BD, pour « L’Obsolescence programmée de nos sentiments » avant de connaître le succès en solo avec « Jours de Sable ». Cette histoire d’un jeune journaliste traitant le Dust Bowl (une période de sécheresse exceptionnelle dans l’Ouest américain des années 30) est devenue rapidement un succès d’édition, avec près de 40.000 exemplaires vendus en France et 10.000 aux Pays-Bas. Ce roman graphique remportera même le Prix Quai des Bulles et le Prix des Libraires BD, deux récompenses majeures du neuvième art en France.