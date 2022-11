Pas de match de la Coupe du monde au café «Ici» à La Louvière: «Il faut savoir garder une certaine morale»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les matches des Diables Rouges ce sera là-bas et non chez ICI. André Drugmand, le patron de l’établissement louviérois dénommé ICI et situé rue Sylvain Guyaux a, en effet, pris la décision il y quelque temps déjà de ne pas diffuser les matches de la Coupe du monde au Qatar.