Le salon du vin et du fromage est devenu une institution dans la région de Court-Saint-Etienne. Dès le 2 décembre, il revient pour une 11e édition, et après ces dernières années marquées par le Covid, les organisateurs ont hâte de retrouver les visiteurs dans une ambiance conviviale. Ils espèrent attirer du monde pour les emmener à travers leur tour du monde des vins, mais aussi des fromages et autres gourmandises.