N1 & D3: les news des clubs de Mons-Borinage

N1 : entre le RFB et Güler, c’est terminé

Suite à un problème en interne, les Francs Borains ont mis un terme à leur collaboration avec le deuxième gardien Güler. Sahraoui ou Audin prendra le relais. Pour le reste, Chevalier va mieux. Il se partage entre soins et terrain. Il a repris individuellement et pourrait se joindre au groupe ce jeudi en fonction de l’évolution de l’entorse. Grisez et Fuakala ont repris normalement. Laurent passe un test ce jeudi. En fonction du résultat, il pourra s’exercer, ou pas.

D3 : Ulens de retour au Symphorinois

Pour le derby, les Chiconniers pourront compter sur Ulens, requalifié. Russo a un orteil fissuré après le match en P2 et ne peut s’entraîner. Victime d’un coup direct sur le cou-de-pied, Erculisse s’est exercé lundi. Soares s’est contenté de trottiner à cause de douleurs au genou. Revercez, de son côté, s’est fait opérer des dents de sagesse mardi. Son état est évalué au jour le jour.

D3 : Wildemeersch douteux à Mons

À Schaerbeek, Wildemeersch a été victime d’une commotion cérébrale. Le médecin lui a prescrit une semaine de repos. Diakhaby a une contusion à la cuisse, avec hématome. Stevens, quant à lui, se plaint des adducteurs. Ils sont incertains pour le derby. (F.Mi.)