Le premier «Experience Center» de Wallonie a été inauguré à Mons pour aider les entreprises à dépasser la crise

Le centre propose désormais des démonstrations pensées pour les PME à l’intention de toutes les entreprises wallonnes dans le but de les aider à améliorer leur compétitivité et à dépasser la crise actuelle.

Une table ronde organisée mardi sur place a réuni Mathieu Michel et les représentants de Microsoft, Proximus et de l’Agence wallonne du numérique. Ils ont fait le point sur le contexte économique et digital des entreprises wallonnes.