Spectacle place Verte, Père Noël, Saint-Nicolas, marchés…, décembre sera festif à Verviers

Comme le précise Philippe Lagasse de Locht, le président de Verviers ma ville solidaire, ce n’est pas parce que l’on doit faire attention à sa consommation que les commerçants et les acteurs qui font bouger la ville ont moins d’énergie pour mener des choses à bien. Décembre sera festif à Verviers malgré tout. C’est d’ailleurs la volonté de la Ville. « On voulait continuer à faire des activités et maintenir des illuminations de Noël durant les fêtes de fin d’année pour permettre à tout un chacun de retrouver une période de gaieté et de joie », certifie Antoine Lukoki l’échevin des Animations.

Ensuite, le grand Saint-Nicolas viendra personnellement. Il viendra une première fois dans les commerces de Verviers pas plus tard que ce samedi. Il reviendra, place Verte le trois décembre. Il sera place du Marché de 9h45 à 11h45 au pied de la bibliothèque de 9h45. Il devrait arriver à 14h place Verte. Ce qui pourrait poser quelques soucis (voir plus bas).

Un autre spectacle prendra place au même endroit. Il mettra en scène le Père Noël alors qu’il a quelques soucis dans la conception d’un jouet. Les enfants pourront d’ailleurs même essayer de sauver le Père Noël.

Le Bethléem en valeur

Pour les plus traditionnels, des activités autour du Bethléem verviétois se tiendront. Comment est-ce possible sachant que la crèche en question a été détruite par les inondations ? Le comité culturel de Saint-Remacle aura à cœur de perpétuer cette tradition de manière orale cette fois, mais pas que. Du 24 au 30 décembre, au sein de l’église Saint-Remacle on diffusera sur grand écran le film du Bethléem. Un diaporama sera projeté également. Il montrera ce qui est arrivé au Bethléem, avant pendant et après les inondations.

Pour les plus petits un bricolage sera proposé aux jeunes. On partira du décor de la maison de Marie pour réaliser une sorte de pop-up où l’on pourra ajouter des personnages de la vie verviétoise. « On pourra par exemple ajouter Bob Morane, Yoko Tsuno ou encore Paul-José M’Poku », détaille Marie-Madeleine Crickboom du comité culturel.

Une exposition de crèches sera également présentée.