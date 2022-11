«WRC Generations», le studio Kylotonn tire sa révérence avec les honneurs!

Après des débuts chaotiques, il y a de ça 7 ans (avec « WRC 5 »), lors de la reprise de la célèbre licence de rallyes, KT Racing et Nacon avaient su redresser le volant en modernisant leur approche du jeu. Lors des derniers opus, ils étaient même redevenus pleinement sous le feu des projecteurs en proposant un gameplay et un contenu digne du nom qu’ils représentaient.

En effet, après avoir passé tant d’années les mains dans le cambouis, ces amoureux de sport moteur ont voulu rendre honneur à leur public en leur offrant une formule très généreuse et complète de leur jeu, que l’on qualifiera de best of.

Un contenu qui fait vrombir le moteur à plein gaz !

KT Racing s’est totalement lâché pour faire plaisir aux aficionados de la discipline. Avec pas moins de 750 km de spéciales situées dans 22 pays (165 tracés uniques) et plus de 80 véhicules (situés dans les catégories WRC Rally1, WRC2, WRC3 et ceux dits de « légendes »), c’est un contenu pharaonique qui est accessible dans cet ultime épisode… et à vrai dire unique pour un jeu de rallye !

Pilotez à bord de plus de 80 véhicules, qu’ils soient légendaires, classiques ou encore hybrides. - Kylotonn

De plus, parmi tous ces chiffres qui font tourner la tête, vous pourrez disputer les 13 rallyes officiels de cette année, mais également 8 rallyes additionnels (déjà travaillés auparavant par le studio) dont celui de Sanremo, d’Argentine ou encore le Tour de Corse.

Et parmi la quatre-vingtaine de voitures, il y a également une grande nouveauté avec l’apparition des hybrides. Ces nouveaux bolides de compétition, à la conduite bien différente, révolutionnent les mécaniques de jeu et surtout les sensations manettes en main.

En route pour une expérience immersive

Au-delà de l’ajout des hybrides modifiant les techniques de pilotage, les développeurs ont également revu le système de collision, ainsi que la physique des véhicules, afin de rendre l’expérience de simulation bien plus réaliste. L’optimisation du titre est d’ailleurs excellente, favorisant l’immersion avec une absence de clipping lorsque l’on monte dans les tours en quête du meilleur temps.

Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, envoyez la gomme et écoutez votre copilote avec attention. Dans ce cas-ci, incarnez Sébastien Loeb, accompagné d’Isabelle Galmiche en Ford Puma. Cependant, il est regrettable que la voix féminine du copilote soit en anglais... - Kylotonn

En outre, le moment de la journée, ainsi que les conditions météorologiques ne sont pas uniquement figuratifs. Ces deux données ont bel et bien un réel impact sur la conduite, tout comme le revêtement sur lequel on évolue. Forçant ainsi le pilote à mûrement choisir ses pneus, ainsi qu’à adapter sa technique aux différents paramètres présents lors de chaque spéciale.

La direction artistique est impeccable, et ce, peu importe les caprices de dame nature. Il est d’ailleurs savoureux de découvrir le rendu d’un tracé, selon qu’il fasse beau, qu’il pleuve, que ce soit de jour ou encore de nuit…

Découvrez un rallye de Suède totalement relifté, tout en évitant de vous enfoncer dans la poudreuse. - Kylotonn

Les graphismes souffrent malheureusement de la cross-gen des consoles, comme c’est souvent le cas actuellement. Sans révolutionner le genre, ils sont tout de même très agréables à l’œil et permettent de se sentir totalement au volant des différents rallyes. Mention spéciale pour les épreuves se déroulant dans la neige.

La polyvalence, une optique pertinente

Le titre se veut accessible à tous, pour que tout le monde y trouve ce qu’il recherche afin de prendre du plaisir au volant. Le paramétrage accru permet donc aux férus de simulation, ainsi qu’aux novices préférant l’arcade d’apprécier endossant la casquette de pilote.

La moindre erreur pourra vous coûter le rallye, alors comme Thierry Neuville avec Hyundai, préparez-vous au mieux en choisissant une équipe compétente et des pneus adaptés à la météo et à la surface des spéciales. - Kylotonn

Mais cette fois-ci, le studio a poussé l’accélérateur, en offrant un mode multi digne de ce nom. La ligue est un nouveau système en ligne (se jouant en cross-play) qui classe les joueurs par niveau, en fonction de leur performance lors d’épreuves quotidiennes et d’un rallye hebdomadaire. Ce type de classement, déjà disponible dans bien d’autres jeux multi, offre ainsi la possibilité aux pilotes, qu’ils soient excellents ou peu doués, de concourir dans sa catégorie avec des gens de son niveau. Pensé pour l’esport, ce modèle donne donc la chance à tout le monde d’évoluer, en affrontant des adversaires similaires, tout en s’amusant.

Mais la polyvalence ne concerne pas uniquement la difficulté… il y a également les différents modes qu’offre le jeu :

En solo, vous retrouverez les parties rapides, les défis, les entraînements, les saisons, ainsi que le fameux mode carrière. Ce dernier est très complet et ressemble à celui du dernier opus. Vous pourrez vous inscrire en tant que pilote dans une écurie, ou bien créer la vôtre ; participer à des tonnes de spéciales, que ce soit lors des rallyes, d’épreuves historiques ou en conditions extrêmes ; débuter en WRC 3 en tant que junior et gravir les échelons, ou commencer aux portes du sommet en WRC 2…

En mode carrière, triomphez dans les rallyes « junior » en WRC3 pour gagner votre place au sein des divisons supérieures. - Kylotonn

En multijoueur, vous pourrez donc jouer avec vos amis ou face à des gens du monde entier dans les modes : ligue, équipes, clubs, salon multi et copilote. Il est également possible de jouer en local sur écran scindé pour s’amuser à domicile avec vos proches.

Il est également important de préciser, que les joueurs peuvent personnaliser entièrement leur voiture avec des stickers et des livrées, mais surtout, qu’il est désormais possible de les partager avec les communautés (ou de profiter de ceux réalisés par autrui).

Les champions du WRC

Avec « WRC Generations », c’est donc la fin d’une aventure spéciale (et surtout remplies de spéciales) pour Kylotonn et Nacon. On y ressent clairement l’envie, de la part des développeurs, d’offrir une toute dernière fois l’étendue de leur talent pour combler les fans du WRC, et ainsi sortir par la grande porte.

Kylotonn et Nacon clôturent une belle aventure, longue de sept ans, sur les chapeaux de roues. - Kylotonn

De par son contenu extrêmement généreux et ses mécaniques de jeu offrant de très bonnes sensations, cet ultime épisode est une réussite aux couleurs « bleu-blanc-rouge ». Le titre marquera sans aucun doute les esprits des joueurs avant la reprise officielle de la licence par Codemasters (s’occupant déjà de « Dirt », de « Formula 1 » et de « Grid ») et EA Games en 2023.

Au vu de cette belle prestation, ce jeu est sans nul doute le meilleur de la licence. Et même si ce titre n’est pas un indispensable si vous possédez les précédents épisodes, que vous soyez un as du pilotage en quête de trophée ou un jeune rookie désireux de découvrir et de conquérir les spéciales situées aux quatre coins de notre belle planète, ce jeu est fait pour vous.

Points positifs

1. Un contenu immense.

2. L’apparition du mode « Ligue » pour le multijoueur.

3. Le cross-play désormais disponible.

4. Une physique des véhicules et un système de collisions revus.

5. L’apparition des voitures hybrides.

6. Le rallye de Suède totalement relifté.

7. Un excellent rapport qualité-prix en se vendant 39,95 euros.

Points négatifs

1. Peu de nouveautés par rapport au dernier opus.