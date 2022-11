«Ramenez la Coupe à la raison!»: les Ecolos de Charleroi-Métropole s’insurgent et manifestent à Charleroi pour des événements sportifs plus responsables

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis ce mercredi, une grande banderole est installée sur la Placerelle, en face du Quai 10, avec un slogan clair, qui n’empêche évidemment pas la tenue d’une compétition sportive internationale actuellement en cours au Qatar.

Mais le mot d’ordre est bien trouvé et s’inscrit clairement dans le débat qui aurait déjà dû être lancé lors de la désignation du Qatar, voici dix ans déjà, comme pays organisateur de l’édition 2022, et qui reste dramatiquement d’actualité.

La Coupe du monde 2022, au Qatar : peu importe le nombre de buts qui seront marqués lors de cette rencontre internationale, la FIFA a failli et d’autres chiffres sont d’ores et déjà connus, martelés visiblement en vain. Pour seul exemple hélas trop connu, sur les dix ans qu’ont duré les travaux réalisés pour cette compétition, 6.500 ouvriers y ont perdu la vie, 220 milliards de dollars ont été dépensés, et la facture écologique, elle, est déjà bien trop salée.

Mieux vaut tard…

Deux députés régionaux Ecolo, Christophe Clersy et Jean-Philippe Florent ont pris le train en marche, pour rédiger une proposition de résolution regroupant le respect des droits humains dans le cadre des futurs autres événements sportifs internationaux.