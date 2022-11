900 enfants à la rue à Bruxelles: la Croix-Rouge de Belgique renforce ses activités auprès de toutes les personnes sans-abri

On le constate : la situation sociale actuelle, conjuguée à la crise énergétique, pousse de plus en plus de personnes dans la précarité. Une famille sur 4 en Belgique vit dans la pauvreté. La mission essentielle de la Croix-Rouge de Belgique est d’apporter un soutien inconditionnel à toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, quel que soit leur statut administratif, leur âge, leur genre, leur religion ou leur origine.

Grâce à son réseau d'entités locales présentes partout en Wallonie et à Bruxelles, la Croix-Rouge de Belgique fournit une aide de première nécessité à ceux qui en ont le plus besoin et ce toute l’année. Durant la période hivernale, cette aide se voit encore renforcée partout, « même si nous ne parlons plus de plan hivernal tant nos activités sont réellement nécessaires toute l'année », précise Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge.