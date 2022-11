Une dame se fait agresser et voler son sac en quelques secondes à Bléharies: «Cela va tellement vite qu’on ne sait pas réagir!» (vidéo)

Une habitante de Bléharies s’est fait agresser ce mardi vers 12h20 dans la rue Jean-Baptiste Petit, alors qu’elle se garait devant chez elle. « D’habitude, je me gare dans mon allée mais la place était prise car j’avais des amis chez moi. Je me suis donc garée en face de chez moi. Une voiture de couleur grise est alors sortie de la rue en cul-de-sac en face de chez moi. Elle s’apprêtait à tourner à gauche, puis quand les personnes à bord m’ont vue, ils ont tourné à droite, dans ma direction », décrit Brigitte. La voiture immatriculée en France, avec deux personnes à son bord, s’arrête à sa hauteur. Le passager sort alors du véhicule et interpelle la dame. « Je pensais que cet homme voulait me demander la route, mais il m’a dit que j’avais accroché sa voiture, alors que nous ne nous étions même pas croisés. Il essayait en fait de me distraire pour me voler mon sac ». En quelques secondes, l’individu lui arrache son sac à main et part en courant, monte dans la voiture, qui démarre de suite. « Ce monsieur était le convoyeur. Le conducteur l’attendait dans la voiture, prêt à prendre la fuite. Ils sont directement repartis vers la France. Cela va tellement vite qu’on ne sait pas réagir ! Ils m’ont donc volé mon sac, dans lequel se trouvaient mon GSM, mon portefeuille avec mes cartes de banque, de l’argent et mes papiers », déplore la victime, âgée de 67 ans.

« Mettre en garde les gens » La scène a été filmée grâce à la caméra d’un voisin et la fille de la victime a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux afin de mettre en garde les habitants de Brunehaut, La vidéo a été partagée plus de 2.600 fois. « Nous avons partagé cette vidéo pour mettre en garde les gens, pour qu’ils fassent attention et se méfient. Raconter, c’est une chose, mais avec les images, c’est plus parlant ! On imagine toujours que ça n’arrive qu’ailleurs, mais finalement pas, ça m’est arrivé dans une petite rue de Bléharies ».

Lire aussi> Des activités chaque week-end de décembre à Brunehaut et une nouveauté: les Féeries de Noël Les deux hommes n’en seraient pas à leur coup d’essai. « On m’a parlé de tentatives de vols et de vols à Flines, en France. Et ce mardi, vers 12h05, soit peu de temps avant mon agression, il y a eu un vol dans une voiture à Bléharies, et il s’agissait également d’une voiture grise. La coïncidence est troublante. En tout cas, j’ai bien vu que les deux hommes étaient déterminés. Je pense que même si j’avais su rentrer ma voiture dans la cour, cet homme serait aussi rentré dans la cour pour me voler. On ne s’attend pas à cela en rentrant chez soi ! ».