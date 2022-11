Espagne – Costa Rica: Alvaro Morata y va de son but, les Espagnols en démonstration (7-0, direct)

L’Espagne, joue contre le Costa Rica à 17h au stade Al-Thumama de Doha. La Roja est également à la recherche de la rédemption après sa sortie prématurée face à la Russie, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. Et à l’instar de l’Allemagne, l’Espagne de Luis Enrique affiche un effectif rajeuni, symbolisé par le duo de médians catalans Gavi-Pedri, 18 et 19 ans. Derrière les éternels Keylor Navas (PSG), 35 ans, et Bryan Ruiz (Alajuelense), 37 ans, la ’Sele’ a triomphé contre la Nouvelle-Zélande (1-0) en barrages pour participer à son troisième mondial consécutif, mais elle fait figure de petit poucet dans un groupe E relevé.

Espagne : Simon – Alba – Laporte – Busquets – Azpilicueta – Rodri – Pedri – Gavi – Olmo – Asensio – F. Torres

Costa Rica : Navas – Oviedo – Calvo – Duarte – Fuller – C. Martinez – Bennette – Tejeda – Borges – Campbell – Contreras

