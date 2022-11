Guerre en Ukraine: Kiev sans eau ni électricité après des frappes russes, villes et parlement européens se lancent dans la course aux générateurs

« Un bâtiment de deux étages a été endommagé. Trois personnes sont mortes et six sont blessées », a déclaré l’administration régionale de Kiev sur Telegram, sans donner davantage de détails.

Plus tôt, des journalistes de l’AFP avaient entendu plusieurs explosions dans la capitale.

À Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, deux frappes de missiles russes ont touché une sous-station électrique provoquant des coupures de courant dans deux quartiers, selon le gouverneur Maxime Kozytsky.

Les dernières frappes d’ampleur sur Kiev remontent au 17 novembre, quand l’armée russe a bombardé plusieurs villes, dont la capitale, laissant plus de dix millions d’Ukrainiens sans courant, selon le président Volodymyr Zelensky.

Autre conséquence directe de ces frappes russes, la Moldavie, déjà en proie à d’importants problèmes énergétiques causés par la guerre en Ukraine, était elle victime mercredi de « pannes d’électricité massives » à la suite des frappes russes, selon son vice-Premier ministre, Andrei Spinu.

La course aux générateurs

Le Parlement européen et le réseau des plus grandes villes d’Europe, Eurocities, ont annoncé mercredi lancer une vaste campagne commune pour collecter et donner des générateurs et autres équipements électriques à l’Ukraine, à l’approche de l’hiver.

« Actuellement, 10 millions d’Ukrainiens sont sans électricité, en conséquence des attaques russes sur des infrastructures civiles critiques telles que les réseaux de transport d’électricité », a expliqué la présidente du Parlement européen Roberta Metsola en conférence de presse à Strasbourg, où l’assemblée est réunie en plénière. Intervenant par vidéoconférence, le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, a fait état des besoins, des besoins « presque infinis » selon les mots de Roberta Metsola.

« La vitesse de destruction a dépassé celle des réparations. Il y a un risque très élevé de black out total et de conséquences fatales. Des maladies risquent de se diffuser car le système de traitement des eaux ne fonctionne plus, des systèmes de chauffage sont interrompus », explique Andriy Yermak. S’apprêtant à passer « l’hiver le plus difficile de son histoire moderne », l’Ukraine a besoin « d’équipements de haute tension, de transformateurs, de relais, de commutateurs… «, pour simplement garantir la production et distribution d’électricité et veiller à ce que les ménages, hôpitaux, écoles, aient du chauffage et de l’eau propre.

Aucun chiffre n’est actuellement collé sur cette initiative. « Nous en donnerons dans quelques jours, la campagne débute aujourd’hui », indique Dario Nardella, président d’Eurocities. Le réseau en lui-même a « un potentiel de plusieurs centaines de générateurs, y compris industriels », assure-t-il, confiant. L’appel sera aussi étendu aux autres villes européennes, ajoute-t-il.

Pour Roberta Metsola, les besoins se chiffrent en « milliers ». Les Etats membres de l’UE ont déjà donné des générateurs via le mécanisme de protection civile de l’UE (au nombre de 500, indiquait le commissaire Janez Lenarcic la semaine dernière, auxquels s’ajoutent 300 générateurs financés par l’aide humanitaire européenne). Le mécanisme de protection civile de l’UE entrera en action ici aussi, pour l’acheminement des équipements proposés par les villes. « On a déjà reçu une liste des types de générateurs nécessaires, de différentes tailles pour différents types de bâtiments », précise Roberta Metsola. Parallèlement, « des villes nous contactent, disant qu’elles ont des générateurs et demandant comment les faire parvenir là-bas. On va travailler avec le mécanisme de protection civile pour que cela se fasse le plus vite possible ».