Fantastic Brussels: une visite dans l’histoire de Bruxelles et du Métropole

Pendant 45 minutes, les visiteurs vont accompagner Jean et ses amis. Jean, qui mène le groupe et la foule dans les couloirs de l’Hôtel Métropole, est le descendant d’un des deux frères Wielemans, qui ont fondé l’Hôtel. Il possède donc les clés du lieu, et vient avec ses amis durant la nuit, pour « visiter » le Métropole abandonné. Sauf que Jean a une autre idée derrière la tête, il souhaite trouver le livre d’or de l’Hôtel, qui contient les signatures des nombreuses personnalités ayant séjourné sur la place de Brouckère.

Leur recherche va les transporter à travers le temps. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l’histoire de Bruxelles ainsi que celle du Métropole depuis sa création. Les acteurs vont ainsi emmener la foule à travers la Belle-Époque, les Années Folles et le Golden Sixties, sans oublier les deux guerres mondiales, où Bruxelles et l’Hôtel métropole sont tombés aux mains des Allemands. « Fantastic Brussels a pour objectif de retracer l’histoire de Bruxelles et de la Belgique, en soulignant l’époque où Bruxelles bruxellait », indique Benoit Meurens, créateur de l’événement.