C’est le choc pour Christopher, 58 ans, après avoir reçu sa facture d’énergie: «Il y a des clients vulnérables qui pourraient se suicider à cause d’une facture comme celle-là» (photo)

Christopher Barnes, un Britannique de 58 ans, a raconté dans les colonnes du Sun à quel point cela devenait difficile de payer ses factures d’énergie. Le quinquagénaire vit dans un appartement une chambre dans la banlieue de Newcastle à Jesmond, en Angleterre, et a reçu une facture mensuelle s’élevant à plus de 4.000 livres (4.625 euros).

Choqué, Christopher a immédiatement contacté Ovo, son fournisseur. On lui a alors indiqué qu’il s’agissait d’un ajustement de solde, et que c’était pour cela que le montant était plus élevé. « Je ne pouvais pas croire que c’était réel », témoigne Christopher. « Il n’y a aucun moyen que je puisse me le permettre », déplore-t-il.