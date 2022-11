Avis favorable pour la future mosquée à Watermael-Boitsfort

Le projet de mosquée au 101 rue Dries, qui consiste à la transformation d’un garage en centre culturel et cultuel, a connu un coup d’accélérateur grâce à l’avis favorable rendu le 8 novembre par la commission de concertation de Watermael-Boitsfort. Un avis qui émet toutefois quelques conditions. Le projet ne fait pas l’unanimité, puisque l’enquête publique qui s’est déroulée en octobre conclut que 339 habitants sont contre la présence de cette mosquée, et 281 personnes ont réagi positivement au projet.

Le garage sera transformé de sorte à accueillir deux salles de prière, une salle de réunion et une réception. Le projet est porté par L’ASBL « La Paix », un centre éducatif et culturel. La réaffectation de cet ancien garage rencontre la volonté d’exploiter des bâtiments existants et inutilisés plutôt que de construire de nouveaux bâtiments. Le projet de mosquée prévoit également des salles polyvalentes pour accueillir des activités culturelles et socio-éducatives, comme du support scolaire ou des cours de langue. La capacité d’accueil du lieu sera limitée à 100 personnes, une capacité validée par le SIAMU.