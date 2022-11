Deuxième soirée braivoise pour recréer des liens ce jeudi à la Ferme Limbort à Brivioulle

Le village de Braives cherche à recréer des liens et explore les loisirs sur le thème « Loisirs à Braives d’hier et d’aujourd’hui ».

« Après le succès de la première Soirée Braivoise d’octobre dernier, les organisateurs ont réservé un local plus grand à la Ferme Limbort de Brivioulle, superbement aménagée pour ce genre de rencontres. Des vidéos, des photos, parfois anciennes, des interviews enregistrées permettront de retrouver des jeux, des sports, des activités culturelles oubliées et d’autres plus modernes (peinture, sculpture, photographie, musique (animation et formation), plus en liaison avec le mode de vie d’aujourd’hui », précise Pierre Hazette, ex-conseiller communal et échevin braivois puis ex-sénateur, député et ministre de l’Enseignement secondaire.