Un label de qualité décerné aux kots estudiantins à Charleroi: c’est officiellement lancé!

Voici quelques semaines, l’échevine Laurence Leclercq annonçait la création d’un label de qualité pour les kots à Charleroi. « Cela présente un triple avantage », expliquait-elle. « Pour les parents et les étudiants, il sera un gage de qualité rassurant. Pour les propriétaires, il offrira de la visibilité à leurs biens, puisque nous mettrons les lauréats en avant sur notre site, en contactant aussi les universités dans cette optique (NDLR : des stickers seront également apposés sur les bâtiments, les boîtes-aux-lettres…). Enfin, pour la Ville, cela nous permettra de créer un cadastre des logements estudiantins. C’est d’autant plus essentiel que, avec l’arrivée du campus universitaire, on attend 2.000 kots supplémentaires sur notre territoire d’ici 2030 », précise Laurence Leclercq.

Des critères

Le tout vient de se concrétiser avec la validation du dossier par le Conseil communal de Charleroi. Les premières demandes pourront être rentrées par les propriétaires de kots dès le 1er janvier afin qu’ils bénéficient du label (via un formulaire disponible sur charleroi.be). Pour décrocher cette distinction, les proprios doivent s’engager à louer leurs biens uniquement à des étudiants. Surtout, ils doivent respecter le code de développement territorial, les critères de salubrité et autres normes incendie, mais aussi posséder un permis locatif si celui-ci s’avère obligatoire et être en ordre de taxes.