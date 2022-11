Ils louent une Lamborghini à plus de 200.000 euros et se filment en train de rouler à du 320 km/h sur l’autoroute: quelques minutes plus tard, c’est le drame…

Aux États-Unis, un homme a loué une Lamborghini d’une valeur de 200.000 livres (231.272 euros) et s’est filmé en train de rouler avec à du 320 km/h sur l’autoroute… juste avant de se crasher !

C’est le passager qui a filmé la scène et qui l’a publiée sur les réseaux sociaux : « Nous roulons à 320 km/h, je m’en fous », dit le chauffeur. Mais alors qu’ils roulaient à très grande vitesse sur une route glissante à cause de la pluie, la voiture est partie en tête-à-queue et les deux inconscients ont fini par se crasher.