Après le Roi entraîneur des Diables Rouges, l’Union royale belge de foot prépare d’autres surprises: «On veut donner le sentiment aux fans qu’ils sont avec nous»

Trois content creators sont intégrés au staff et à Tubize, huit personnes sont derrière leurs ordinateurs pour monter les images recueillies par cinq caméras. « On veut donner le sentiment à nos fans qu’ils sont avec nous ici », promet Kasper Vaneeckhout, créateur de contenus multimédias. Attendez-vous à voir des interviews exclusives de joueurs, les coulisses des matchs et le rôle précieux des membres du staff. Mieux que si vous étiez là-bas !

Mais est-ce que les caméras ne perturbent pas la préparation des Diables, parce que, avant tout ce sont des professionnels qui sont là pour faire le job ? « Ils sont habitués aux caméras, à être filmés, photographiés partout où ils jouent, ils vivent avec cela, ils n’y font plus attention. Et puis, il y a des joueurs qui aiment jouer avec la caméra, comme Eden, c’est le meilleur exemple. Ou comme Amadou Onana, il rigole tout le temps. On remarque que la jeune génération est plus enthousiaste pour les réseaux sociaux, plus à l’aise. Mais rien n’est posté sans leur accord », nous a confié Kasper.