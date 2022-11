La série Baraki tourne sa deuxième saison à Braine-le-Comte, ces jeudi et vendredi

La société 1080 FILM tourne actuellement la deuxième saison de la série belge Baraki à Braine-le-Comte. Ce jeudi, entre 8h et 12h, des prises de vue seront réalisées au niveau de la Drève du Long.

Dès lors, la Drève du Long Jour sera interdite à toute circulation de 8h à 12h, entre l’entrée du Bois de la Houssière (RN533) et la rue du Pire. Une déviation sera mise en place via la N533, la N6 (rue de Virginal et rue du Grand Péril) et la N280.