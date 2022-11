Le parlement wallon modifie son règlement pour mieux contrôler ses dépenses

Cette décision a été prise dans la foulée de l’explosion des dépenses liées aux chantiers de la Maison des parlementaires et de la jonction piétonne entre le parking et le parlement.

Concrètement, une commission permanente chargée de l’examen du budget, de la comptabilité, des comptes et de la gestion des fonds du parlement va voir le jour afin d’assurer le suivi de la gestion budgétaire et comptable des moyens dont dispose l’assemblée et des décisions de son Bureau.