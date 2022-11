«The Voice» (TF1): cette nouvelle règle qui va tout chambouler dans la version française

Le tournage de la prochaine saison de « The Voice » vient de débuter. Amel Bent et Vianney conservent leur fauteuil rouge, Zazie fait son grand retour, et Bigflo et Oli feront leur grande première en France, puisqu’ils ont déjà été coachs de l’émission en Belgique.

Depuis quelques années déjà, les coachs ont la possibilité de bloquer un des autres membres du jury, parfois au grand dam des candidats qui espéraient intégrer l’équipe de leur idole…