Crise de l’énergie: l’ACV menace de mener des actions si l’absence de véritable plafonnement persiste

Si la proposition n’est pas modifiée ou si le gouvernement fédéral n’impose pas lui-même un plafond de prix plus bas, il pourrait y avoir des actions, a affirmé le pendant flamand de la CSC.

Après des mois d’insistance de la part de la Belgique, de l’Italie et d’autres États membres, la Commission a finalement présenté une proposition concrète mardi, mais l’ACV estime qu’il s’agit d’un « mécanisme inefficace ».

Le « mécanisme de correction du marché » a fait sourciller mardi. La correction n’entrera en vigueur que si et seulement si les prix des contrats mensuels sur le marché néerlandais de référence TTF dépassent 275 euros/MWh pendant deux semaines consécutives. Or, les contrats mensuels n’ont dépassé 275 euros/MWh cette année que lors d’une très brève période fin août, avec un pic à environ 350 euros, quand les Vingt-Sept se faisaient concurrence pour remplir leurs réserves.

Autre condition : il faut que dans le même temps, l’« écart » avec le prix de référence du Gaz Naturel Liquide (GNL) sur le marché mondial atteint 58 euros ou plus.

« C’est inacceptable, la crise énergétique bouleverse notre société. L’explosion des prix exerce une pression énorme sur le pouvoir d’achat, tandis que les entreprises du secteur de l’énergie réalisent d’énormes bénéfices. Les mesures actuelles du gouvernement fédéral aident à faire face à la tempête initiale, mais elles sont insuffisantes et seulement temporaires », a déclaré l’ACV, dans un communiqué.

C’est pourquoi le syndicat souhaite que le gouvernement fédéral fasse tout son possible pour parvenir à un « vrai » plafonnement européen des prix. « Sinon, le gouvernement devrait prendre ses responsabilités et imposer lui-même un plafond de prix plus bas afin que les gens puissent payer leurs factures », peut-on lire dans le communiqué de l’ACV.