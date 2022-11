Coupe du monde: face à l’interdiction des brassards «One Love», le Danemark envisage de quitter la Fifa

Le Danemark ne compte pas en rester là face aux menaces de la Fifa par rapport au brassard « One Love ». Le capitaine danois, tout comme ceux de six autres nations dont la Belgique, a été dissuadée de porter ce brassard particulier en signe d’inclusion et de soutien à la communauté LGBTQ+ au risque de se voir adresser un carton jaune. Au-delà des sanctions, la fédération danoise (DBU) regrette le timing et l’attitude de la Fifa.

« Je pense que beaucoup de mal a été fait au football. Le football c’est unir le monde, c’est une déclaration de la Fifa », a lancé Jakob Jensen, PDG de la DBU, en conférence de presse ce mercredi. « Je ne pense pas que la conférence de presse donnée par Gianni Infantino est unificatrice. J’ai été profondément déçu. »

Le président Jesper Møller se dit également « en colère » et qu’il compte demander une « clarification juridique suite à ces pressions ». La DBU annonce d’ores et déjà qu’elle ne soutiendra pas Gianni Infantino, seul candidat à sa propre succession à la tête de la Fifa. Interrogé sur les autres actions qui pourraient être prises, Møller a évoqué un possible retrait de la Fifa. « Oui, nous pourrions considérer cette option », a déclaré le président de la fédération danoise. « J’imagine qu’on fera face à des défis si le Danemark se retire seul. Mais voyons si nous ne pouvons pas avoir un dialogue. » Des discussions avec les autres membres européens de la fédération internationale sont envisagées, alors que c’est déjà le cas auprès des autres nations nordiques, a précisé Møller.