Réhabilitation de l’église du Sacré-Cœur à Écaussinnes: les premières esquisses dévoilées

Ambitieux, le projet du Sacré-Cœur vise à donner une deuxième vie à l’édifice religieux, désacralisé et acquis par Écaussinnes en 2018. Soutenue par un subside d’1,6 million d’euros, la volonté de la commune est de rendre l’espace disponible pour les citoyens, en créant un lieu de vie «polyvalent et modulable», pour un montant estimé à un peu plus de 4 millions d’euros.

Plusieurs idées concrètes avaient été mises en lumières après une consultation populaire : un espace aménagé pour accueillir des concerts et spectacles, un marché couvert, un lieu de restauration… Le tout dans le respect du passé religieux du bâtiment.

Pour développer ces idées, la commune est accompagnée par l’intercommunale IGRETEC pour le bureau d’étude et la maîtrise d’ouvrage.

Toutes les esquisses peuvent encore être totalement revues. - IGRETEC

Bien qu’encore sujettes à modifications, quelques exquises sont sur la table.