«Aussi fragile qu’exceptionnel»: un rare «manuscrit noir» exposé les 3 et 4 décembre au KBR Museum de Bruxelles

«Les basses danses» de Marguerite d’Autriche, un manuscrit «exceptionnel», sera exposé les 3 et 4 décembre prochains au KBR museum à Bruxelles. Ce manuscrit datant de l’époque des ducs de Bourgogne est particulièrement rare !

Pour obtenir cet effet noir, les parchemins ont été teintés soit avec des pigments noirs à base de carbone, soit avec des composés ferro-galliques. «Les basses danses» et leurs 25 pages, propriété à l’époque de la fille de Marie de Bourgogne et de Maximilien d’Autriche, revêtent «un caractère particulièrement exceptionnel», souligne le musée. «À la cour de Bourgogne, la couleur noire est le symbole du luxe et du prestige. De plus, les notes et les mots rédigés à l’encre dorée et argentée, brillent de mille feux et donnent encore plus de majesté à ce manuscrit.»