Une première mission vers l’ISS envisageable entre 2026 et 2030 pour l’astronaute belge Raphaël Liégeois

« La première mission pourrait être au plus tôt en 2026, mais on est cinq (dans la nouvelle classe d’astronautes de carrière, NDLR), donc ça pourrait être 2030 », a indiqué le scientifique de 34 ans, nommé par l’ESA aux côtés de la Française Sophie Adenot, de l’Espagnol Pablo Alvarez Fernandez, de la Britannique Rosemary Cougan et du Suisse Marco Sieber.

Recevant du secrétaire d’État à la Recherche scientifique Thomas Dermine un exemplaire de l’album de Tintin « On a marché sur la Lune », l’astronaute s’est dit, dans un sourire, prêt à prendre la relève.

« Je me suis engagé dans la carrière scientifique pour façonner un monde de demain qui serait meilleur, et c’est aussi pour cela que j’ai postulé au poste d’astronaute », a ajouté le docteur en neurosciences.

« Le message que j’aimerais apporter à toutes les générations, en particulier la jeunesse, c’est que les sciences, c’est vraiment beau ! Il y a là beaucoup de place pour la créativité, et la science sera centrale pour relever les défis auxquels on fait face collectivement en tant qu’humanité ».

Lors de la conférence ministérielle de l’ESA, ces deux derniers jours à Paris, « nous avons pu décider que l’ISS continuerait jusqu’en 2030, et c’est une nouvelle importante pour Raphaël aussi », a commenté Frank De Winne. En félicitant le lauréat, il s’est dit soulagé à l’idée qu’on ne lui demande plus qui serait le prochain astronaute belge. Mais il a surtout souligné « l’inspiration » que procurait un astronaute aux jeunes générations pour se lancer dans les sciences.

La sélection a mis les candidats sous un stress intense, a ajouté Frank De Winne. « Il fallait vérifier comment ils réagissaient, car être astronaute, c’est être capable de fonctionner en ’no-stress. Puis il y a les tests psychologiques, et enfin certaines caractéristiques très spécifiques. Raphaël a fait un voyage en vélo de Singapour à Namur, c’est un défi qui demande de la préparation, une vision et une volonté d’accomplir sa tâche, c’est ce genre de petite chose en plus dans la vie que chacun des lauréats possède, car elles font la différence » dans la sélection.

Les 22 États membres ont décidé d’une enveloppe de 16,9 milliards d’euros pour les trois prochaines années, en hausse de 17 % par rapport à la programmation précédente. La Belgique a elle-même augmenté sa contribution à la politique spatiale de quelque 50 millions d’euros par an sur les cinq prochaines années, passant à 325 millions d’euros par an, dont 305 millions pour les seuls projets initiés par l’ESA.

« Il y a eu cette ambition que l’Europe accentue son rôle en tant que puissance européenne, avec les projets d’alunissage, d’aller sur Mars, de se renforcer sur les lanceurs, etc. », s’est félicité Thomas Dermine (PS).

Tous les programmes de l’agence sont en hausse : les programmes d’observation de la Terre, qui permettent de mesurer et surveiller le changement climatique, notamment via le programme Copernicus, bénéficient d’une enveloppe de près de 2,7 milliards d’euros (+6 %), l’exploration robotique et humaine de 2,7 milliards d’euros (+36 %), les activités de télécommunications de 1,9 milliard (+19 %).

La mission Exomars, dont l’avenir était assombri par la rupture de la coopération avec la Russie, verra finalement le jour avec une aide américaine, a assuré le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher. Le rover de l’ESA, dont le lancement était prévu cet automne, devait initialement se poser sur la planète Mars avec un atterrisseur russe.

Le sujet des lanceurs spatiaux, sources de tensions ces dernières années entre la France (cheffe de file d’Ariane 6), l’Allemagne (favorable à une concurrence des micro et minilanceurs) et l’Italie (et sa fusée Vega-C), a bénéficié de 2,8 milliards d’euros, soit une hausse de plus d’un tiers par rapport à 2019.

L’autonomie de l’accès de l’Europe à l’espace est actuellement fragilisé par le retard de trois ans du lanceur lourd Ariane 6 -le premier vol est dorénavant prévu fin 2023- et la fin de l’utilisation de la fusée moyenne russe Soyouz depuis l’invasion de l’Ukraine.