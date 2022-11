Sur la planète des Diables rouges, il y a des dizaines de milliers de suiveurs plus ou moins avertis, des milliers de fans passionnés et quelques centaines de fous. Le Salmien Victor Pignon est encore un ton au-dessus : un super fou du foot ! Rencontre avec cet ex-joueur supporter de 58 ans qui va passer un mois au Qatar pour vivre le foot dans les tribunes, mais aussi en dehors des stades, comme il le fait depuis ses 18 ans.

Il est vrai qu’il est tombé dans la marmite ronde voilà un bail, quand son papa l’emmenait voir le F.C Liégeois. Il avait 4 ans et il sera fidèle à cette équipe jusqu’à ses 18 ans, quand le club tombera en faillite. Mais en parallèle, il a aussi beaucoup joué à la pointe des attaques, en minimes et en cadets à Salmchâteau, avant de passer à Vielsalm et d’évoluer aussi en sélection provinciale. A 18 ans, il rejoint Stavelot en 1re provinciale, monte en promotion comme on disait à l’époque, passe à Aubel où il gravit d’emblée un échelon pour aboutir en D.3 nationale. Il y restera 7 ans avant de refaire tout le chemin inverse, vers Stavelot, Vielsalm et terminer en vétérans à Salmchâteau. « J’ai arrêté ma carrière à 44 ans et je suis monté et descendu avec chacun des 4 clubs où je suis passé ! », dit-il.