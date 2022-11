«Des larmes ont coulé samedi...»: Armand et Micheline déposent leurs couteaux après 40 ans derrière le comptoir de la Boucherie Artisanale à Gouy-lez-Piéton

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il s’agissait de la dernière boucherie du village de Gouy -lez-Piéton, la Boucherie Artisanale a fermé ce samedi 19 novembre après 40 ans à offrir aux clients un accueil chaleureux et de bons produits. Armand et Micheline mettent la clé sous la porte et prennent une pension bien méritée.