Caroline Taquin (MR) veut soulager le boulot des infirmiers et infirmières à domicile: «C’est assurer plus de confort pour les patients»

« Les soins infirmiers à domicile, c’est le présent et l’avenir », lance la députée fédérale Caroline Taquin (MR). « Il y aura dans notre pays plus de 2,7 millions de plus de 65 ans en 2030. Dans 7 ans ! Les 65+ représenteront 26 % des Belges en 2050, on doit tout faire pour aider et valoriser le travail infirmier à domicile. »

Ce n’est pas un secret : la Belgique connaît une pénurie d’infirmiers et d’infirmières. Si elle est subie dans le milieu hospitalier, le manque de vocations impacte aussi les infirmiers de soins à domicile… Ce qui est d’autant plus inquiétant que le maintien à domicile des seniors est une réalité qui prend de plus en plus d’ampleur, du fait d’un retour plus rapide à la maison suite à une hospitalisation, par exemple.

Ajoutez à cela, selon l’Association belge des praticiens de l’art infirmier, que les prestations de soins à domicile seraient actuellement sous-financées pour 62 % d’entre elles. « Les tâches de soins strictement infirmiers sont impactées par d’autres prestations qui réduisent une prise en charge optimale purement infirmière alors que le service d’un repas, le transport du patient, la prise de tension artérielle ou de soins hygiéniques pourraient être effectuées par des aides-soignants ou du personnel non soignant, étant donné le caractère non exclusivement infirmier de ces tâches. »

Motivation en berne

Des tâches qui pèsent directement sur la motivation des infirmiers et infirmières. « Face à cette pénurie, des mesures concrètes de refinancement et d’amélioration des conditions de travail sont en cours », reprend Caroline Taquin qui fait une nouvelle proposition très précise (cosignée par quatre de ses colistiers, Benoît Piedbœuf, Denis Ducarme, Philippe Pivin et Daniel Bacquelaine) : « Je veux renforcer les soins à domicile pour les patients et améliorer les conditions de travail des infirmiers indépendants. Actuellement, il faut un encadrement de minimum quatre infirmiers, groupés à temps plein, pour engager, dans l’équipe, un aide-soignant. Si on autorisait cet engagement avec un encadrement de deux infirmiers au lieu de quatre, on ferait un grand pas en avant. C’est ce que demandent les infirmiers ».

Des aides-soignants qui réaliseraient donc les actes délégués tels que les soins hygiéniques, le suivi de la nutrition et de l’hydratation, le suivi du traitement médicamenteux, la prise de tension, le remplacement de bandages ou encore l’aide à la mobilité du patient.

Une vingtaine de patients par jour

« Les prestataires de soins infirmiers à domicile doivent être beaucoup mieux soutenus qu’aujourd’hui », poursuit la députée libérale. « Une majorité des actes qu’ils posent sont sous-financés et leurs conditions de travail sont difficiles. Ils se retrouvent avec beaucoup de patients sur une journée, en moyenne 20 à 22, c’est beaucoup et ce sont eux qui le disent. Est-il normal qu’ils devraient administrer un médicament par voie intramusculaire en 89 secondes ? Un médicament par voie intraveineuse en 90 secondes ? Évidemment non. La coordination du travail de soins à domicile passe par l’infirmier et l’aide-soignant, il faut donc faciliter la mise en place de ces équipes mixtes sous la supervision de l’infirmier. »