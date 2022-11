Assassinat de Jérémy, un SDF, à Auderghem: «Jacques paraissait plus calme que Dimitri», relate une témoin

Depuis vendredi dernier, trois accusés se trouvent devant la cour d’assises de Bruxelles pour répondre de l’assassinat de Jérémy Simon, un sans-abri d’une trentaine d’années, tué le 13 mai 2020 à Auderghem. Une dame de 85 ans, qui se rendait régulièrement au Carrefour et qui s’est liée d’amitié avec l’accusé Jacques Galand, a pris la parole ce mercredi.

«Jacques et moi sommes devenus amis. J’ai voulu l’aider dans sa vie. Il a eu une enfance très difficile. Il a été abandonné à plusieurs reprises et placés à hue et à dia», a raconté la témoin. «J’ai connu Jacques en premier, mais j’ai appris à connaître les autres aussi, dont Dimitri, Claire et Jérémy. J’achetais des choses au supermarché pour eux et pour leurs chiens. Je les ai logés chez moi à certaines reprises», a-t-elle expliqué. Questionnée sur les tempéraments des uns et des autres, la témoin a déclaré que «Jacques paraissait plus calme que Dimitri».