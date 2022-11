Loan Schmitz (Bastogne) souffre d’une maladie rare du foie, après une centaine d’opérations il espère retrouver une vie normale : «Je continuerai à me battre quoiqu’il arrive»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Loan est né à Bastogne. Dans sa jeune enfance, ses parents s’étonnent de le voir si souvent pleurer et avoir des coliques. Un jour, alors que Loan a un an et demi, ses parents découvrent une petite pierre dans sa couche. Ils s’inquiètent et vont aux urgences : c’est un calcul rénal.

Les médecins sont d’abord interrogés, il est très jeune pour avoir un calcul rénal. Heureusement, un pédiatre de l’hôpital de Bastogne prend le cas très au sérieux. Après de nombreuses analyses, la maladie de Loan est de l’hyperoxalurie primitive de type 1. Une maladie héréditaire très rare qui fait que le foie ne produit pas une certaine enzyme, ce qui va causer de nombreuses pierres au rein. « J’avais une dizaine de pierres dans chaque rein », confie Loan.