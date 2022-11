Le site internet de la commune de Koekelberg évolue et propose Mykoekelberg

Grâce à MyKoekelberg, le citoyen koekelbergeois peut accéder encore plus facilement aux contenus et démarches proposées sur le site internet de la commune : inscription à une activité culturelle, sportive ou autre, inscription d’un enfant dans l’une des 3 crèches communales, inscription à un stage, demande de panneau d’interdiction de stationnement en cas de déménagement ou travaux, demande de renseignements urbanistiques, demande d’ouverture d’un commerce, de chèques sport ou culture ou encore prise ou annulation de rendez-vous avec les agents communaux.

« D’autres démarches seront possibles dans les mois à venir via le module MyKoekelberg et de nouveaux développements et applications sont en réflexion pour continuer à offrir un site internet performant et répondant aux besoins des citoyens », soulignent le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS) et Muriel De Viron (Ecolo), échevine en charge du numérique.