Trois ados accusent Michel, 66 ans, d’attouchements, le tribunal de Charleroi le condamne à 7 ans de prison: «C’est des mensonges tout ça, je vais aller en appel!»

Sept ans de prison ferme et une mise à disposition du tribunal d’application des peines de 10 ans… Michel a accueilli son jugement et son arrestation immédiate à l’audience avec une certaine virulence : « C’est des mensonges tout ça, je vais aller en appel. Et je ne vous oublierai pas » a-t-il lancé à l’intention du tribunal alors qu’il quittait les lieux les menottes aux poignets.