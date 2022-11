«La Semaine de l’Arbre»: découvertes nature pour 8 écoles du territoire du GAL Pays de l’Ourthe

À cette fin, une collaboration entre le GAL Pays de l’Ourthe, l’Arboretum Robert Lenoir de Rendeux (SPW), les professionnels des métiers du bois et l’Asbl Lire au Fil de l’Ourthe, s’est mise en place. Le GAL a ainsi ouvert cette animation à toutes les écoles de son territoire (Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et Rendeux) pour organiser 8 matinées d’animation.

Depuis le début de la programmation LEADER 2015-2022, le GAL Pays de l’Ourthe cherche à mettre en valeur la filière bois, et notamment les métiers et professions directement liés au secteur du bois.

Il apparaît important de partager l’expérience des « métiers du bois » avec les jeunes générations et de leur dévoiler les intérêts de ces professions car la filière du bois et de l’arbre est effectivement en manque de main-d’œuvre qualifiée dans ces différentes activités.

Animations sur le mois de novembre

Lors de cette campagne de sensibilisation et entre le 21 et le 30 novembre 2022, sept classes d’élèves de 5ème et 6ème primaire (enseignement fondamental) et une classe d’enfants de l’enseignement spécialisé participeront chacune à une matinée organisée dans l’Arboretum Robert Lenoir.