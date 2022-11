Gaetan, un entrepreneur d’Arlon, tombe sur une annonce de seconde main intéressante mais…: il paye un acompte de 13.000 euros et ne reçoit rien!

Jeune entrepreneur, Gaëtan (prénom d’emprunt) lance son activité et se met à la recherche de machines de chantier. Fin 2019, il tombe sur une annonce intéressante sur un site de seconde main bien connu et décide de rencontrer la personne mais l’issue de l’achat ne va pas du tout se passer comme prévu.

Après avoir répondu à l’annonce, le vendeur invite Gaëtan à venir voir la machine de ses propres yeux sur un chantier aux Pays-Bas. Le jeune entrepreneur ne va pas faire une, mais bien deux visites sur ce fameux chantier. Enchanté par ce qu’il voit, il paye un acompte de 13.000 euros au vendeur, et puis plus rien. Gaëtan n’aura plus jamais aucune nouvelle ni de sa machine, ni du vendeur !

Lire aussi> Poursuivi pour abus de confiance et fraude informatique: l’abbé arlonais Paul Hansen est finalement acquitté... mais plusieurs lignes du jugement interpellent!

« Le modus operandi est similaire pour toutes les victimes. Ce sont toutes des entreprises qui voient une annonce sur internet pour des véhicules utilitaires ou de chantier. Certaines vont voir les engins de chantier en fonction, et à chaque fois, elles versent un acompte et puis plus de nouvelles, le prévenu disparaît dans la nature. Tout était fait pour mettre les victimes en confiance : il donne une copie de sa carte d’identité, montre le certificat d’action de sa société et puis envoie une facture », a souligné Florence Ricci, représentante du Ministère public au tribunal correctionnel d’Arlon ce mercredi.