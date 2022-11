Gagnez vos places pour le concert d’Antoine Delie à Binche!

Antoine Delie est un jeune chanteur Saint-Ghislainois de 25 ans. Finaliste de The Voice – La plus Belle Voix saison 9, il s’est fait remarquer avec sa reprise de « La Pluie » du rappeur français Orelsan.

Antoine puise son inspiration dans les grands classiques de la chanson française ainsi que dans la musique POP actuelle. Ses goûts musicaux assez éclectiques le poussent à proposer une musique, tantôt mélancolique et acoustique, tantôt colorée et plus electro/pop voire disco, glam rock…