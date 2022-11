Bouillon : lynx et loup posent… pour une bonne cause

Parmi les quatre candidats encore en lice, figure la candidature du « Parc National de la Vallée de la Semois » dont le territoire s’étire sur une longue portion de la rivière, allant de la Gaume à l’Ardenne. Parmi les atouts de la région concernée, figure la présence attestée des « 3 L »… loup, lynx et loutre. Ces prédateurs mythiques fascinent un large public. Entre autres, de nombreux naturalistes et photographes. Deux parmi ces derniers - Alain Nicolas et Hans Westerling – proposeront prochainement une exposition de leurs meilleurs clichés de lynx et de loup. Particularité de l’initiative, les photos présentées à la salle « La Poulie » à Bouillon seront des agrandissements destinés à la vente dont une partie substantielle sera rétrocédée à la régionale Natagora Semois ardennaise avec qui les deux amis photographes collaborent régulièrement.

Une relation win-win Il y a un an environ, les clichés d’Alain Nicolas ne sont pas passés inaperçus dans la plupart des médias belges. Citoyen de Bouillon et passionné de la nature de nos régions, Alain raconte avec émotion sa rencontre avec le lynx : « C’était un samedi soir de mai 2021. J’avais repéré un endroit idéal pour photographier du brocard. En haute saison, je sors trois fois par semaine pour vivre ma passion : m’imprégner de la nature sauvage. Après une heure d’attente, j’ai aperçu un sanglier. Un peu plus tard, un second animal est apparu sur ma gauche : il s’agissait d’un lynx sauvage, qui ensuite s’arrêtera à quelques mètres de moi ! »

Ces prédateurs mythiques fascinent un large public. - Hans Westerling.

Suite à cette rencontre exceptionnelle, Alain décide d’approfondir ses connaissances photographiques. Il s’inscrit alors à une formation de plusieurs jours organisée par Hans Westerling, en collaboration avec Natagora Semois ardennaise. Les deux hommes sont faits pour se rencontrer ! Alain connait les bons coins nature où effectuer des prises de vue. Hans, lui, est photographe animalier et spécialiste du loup. Il a collaboré à de nombreux ouvrages, notamment pour le WWF, sur le thème des grands prédateurs, tels l’ours et le loup. Installé à Dohan depuis quelques années, Hans Westerling s’investit comme volontaire dans la régionale Natagora Semois ardennaise, avec laquelle il organise de nombreuses formations photographiques et anime des tables rondes sur le retour du loup. Il est en outre membre, secrétaire et animateur du Groupe de Travail « Grands prédateurs » de Natagora.