Les jolis mots pour décrire Axelle, 24 ans, décédée à Balmoral: une jeune femme surprenante, bosseuse, qui rêvait de voyages…

Un accident injuste et incompréhensible qui a coûté la vie à une jeune femme qui avait des projets plein la tête. Ce mercredi, à Spa, le choc n’est pas passé. Axelle Freymann a perdu la vie au volant de sa voiture alors qu’elle montait la côte de Balmoral, mardi matin. Elle avait 24 ans et des projets plein la tête. « Ce qu’elle voulait, c’était prendre son sac à dos et voyager de ville en ville, de pays en pays », rapporte Ginette Dekeyser de Couleur Café. Voici quelques mois, Axelle avait réalisé un stage dans l’ASBL malmédienne. « C’était une grande bosseuse. Elle avait repris des études comme éducatrice et son projet c’était de terminer son CESS et de devenir en même temps éducatrice. Elle faisait son stage chez nous puis après journée elle allait suivre ses cours d’éduc et d’autres encore. »

L’éducatrice garde le souvenir d’une jeune femme très calme et surprenante.