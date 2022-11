Une palissade du centre-ville menace de s’effondrer à La Louvière: un projet pourrait voir le jour sur le chancre qu’elle cache

À l’angle des rues de Bouvy et de Bellevue, cette palissade décorée cache en réalité un chancre au cœur de la cité des Loups. Mais aujourd’hui des renforts et des barrières Nadar la complètent. « Ce cache-misère s’effondre et est désormais soutenu par des étançons qui occupent des places de parking en plein centre-ville » s’inquiète le conseiller Michaël Van Holland en interpellant la majorité au conseil communal ce lundi soir. Le conseiller Plus s’interroge en outre sur l’utilité de cette palissade…

Michaël Van Holland (Plus) est inquiet par rapport à la stabilité de cette palissade. - D.C.