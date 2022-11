D2 | Titre, maintien, carrière pro: Maxime Crahay (Solières) et Roméo Debefve (Warnant) n’ont rien éludé dans LaMeuse Foot

de videos

L’une des premières thématiques abordées concernait évidemment la première partie de saison de Warnant, en tête de la D2 ACFF avec désormais dix points d’avance sur Dison et onze sur Tubize. Historique à ce niveau pour un club huy-waremmien. « À part la RAAL la saison passée il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont survolé cette série, c’est incroyable ce qu’il se passe. On en profite », sourit le défenseur hesbignon Roméo Debefve, alors que Warnant avait déjà terminé 3e la saison dernière en remportant le tour final francophone. « C’est difficile à décrire, on prend tous les matches au sérieux de la même façon et on arrive à faire ces résultats-là. Parfois la chance du champion ? Ce qui est sûr, c’est qu’au niveau de la mentalité nous sommes toujours à 100 %, ce qui nous permet de gagner certains matches sur des détails. Tout tourne pour nous, mais on sait qu’à un moment ça va changer. On a aussi moins de blessés que la saison passée, alors qu’on se retrouvait parfois à douze ou treize sur la feuille de match en devant y mettre Michaël Gray (NDLR : le manager). Cette fois la concurrence est là et tout le monde se tire vers le haut. »

« Être au point à la mi-saison »

Pour Solières, le début de saison est bien plus compliqué malgré un récent 6/9. « Quand José Lardot (l’ancien président) est parti, le staff a dû refaire une équipe, ce qui n’était pas facile à moins d’un mois de la reprise », rembobine Maxime Crahay. « Certains joueurs hésitaient à rester à Solières car ils n’aimaient pas trop le président (NDLR : Jean-Marc Fortin) à ce moment-là, alors que tout se passe bien actuellement. Le coach a fait avec les moyens du bord, avec notamment des joueurs étrangers, mais il fallait que la mayonnaise prenne. Je pense aussi qu’on a moins de qualités que l’année passée, ça se voit en championnat même si on méritait parfois plus et qu’on a été volés par les arbitres. On reste sur un six sur neuf, il faut continuer malgré la dernière lourde défaite à Rebecq (5-0). Si on récupère les points perdus contre Seraing et l’Union B (NDLR : sur tapis vert suite à des erreurs administratives) ça nous en ferait 18, ce serait pas mal. On espère être au point à la mi-saison. »